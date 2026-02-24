Concert de Line Azul Salle d’activités du centre socioculturel Accoord de St Joseph de Porterie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 19:30 – 21:30

Gratuit : non Prix libre sur place Inscriptions en amont au 02 44 76 11 00 // prix libre sur place Adulte, Senior

Un concert pop plein de poésie, d’humour et avec un soupçon de féminisme ! Un bar sans alcool vous sera proposé sur place.

Salle d’activités du centre socioculturel Accoord de St Joseph de Porterie Nantes 44477



