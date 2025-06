Concert de Lize Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines 6 juillet 2025 17:00

Concert de Lize Dimanche 6 juillet, 17h00 Maison Elsa Triolet-Aragon Yvelines

Gratuit sur réservation sur notre billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T17:00:00 – 2025-07-06T18:00:00

Fin : 2025-07-06T17:00:00 – 2025-07-06T18:00:00

Le bal parquet de la Maison Elsa Triolet-Aragon résonnera au son de la pop de Lize.

Un fond de violon pour des paroles exigeantes et poétiques afin d’envisager la pop française à sa manière, tel est le sillon dans lequel a vu le jour « Lize ». De l’itinérance à l’ancrage territorial, c’est à Marseille que Lize décide de s’installer, de s’isoler pour composer et écrire des chansons empreintes d’images qui disent son regard sur la vie, ses expériences, son histoire.

En 2024, les étoiles s’alignent, lauréate du Fair en février, à la rencontre de millions de téléspectateurs sur TF1, elle signe chez Universal Music France la même année et sort son deuxième titre « Histoire sans tête » durant l’été.

Concert assis.

En partenariat avec la MJC/CS l’Usine à Chapeaux de Rambouillet.

Maison Elsa Triolet-Aragon Rue de Villeneuve, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines, France Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France 0130412015 http://www.maison-triolet-aragon.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.maison-triolet-aragon.com/votre-visite »}] Elsa Triolet (1896-1970) est une romancière française d’origine russe. Elle rencontre à Montparnasse le poète Louis Aragon (1897-1982) en 1928. Leur relation est l’une des plus célèbres de la littérature française. En 1944, Elsa publie « Le premier accroc coûte deux cents francs », qui lui vaut le prix Goncourt. Aragon se distingue aussi comme romancier (« Le Paysan de Paris », « Aurélien ») et poète surréaliste. Il publie le recueil de poèmes « Les Yeux d’Elsa » en 1942. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, proche du parti communiste, le couple participe à la création du Comité national des écrivains. Le moulin de Villeneuve était “le petit coin de terre de France” d’Elsa, ainsi que l’avait décidé Aragon. Ils y habitèrent de 1951 à 1970 et reposent aujourd’hui au cœur du parc. Au cœur d’un parc de six hectares, cette maison chargée d’histoire est toujours un lieu d’échanges, de rencontres et d’expositions d’art contemporain, tel que le souhaitaient ses illustres habitants. Parking gratuit voitures et vélos en face de la Maison​.

