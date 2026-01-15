Concert de LIZZARD, NOTHING LASTS et EMPRISE CCM John Lennon Limoges

Concert de LIZZARD, NOTHING LASTS et EMPRISE

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Les Cheminées du Rock, festival de Saillat-sur-Vienne, ont décidé de commencer cette nouvelle année en proposant une une soirée explosive à Limoges. Vous pourrez découvrir les talents de trois groupes néo-aquitains Lizzard (rock progressif), Nothing Lasts (hardcore punk) et Emprise (punk, post-hardcore).

Petite restauration et buvette sur place.

Les concerts sont sans réservation et à entrée participative.

Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

