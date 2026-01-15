Concert de LIZZARD, NOTHING LASTS et EMPRISE CCM John Lennon Limoges
Concert de LIZZARD, NOTHING LASTS et EMPRISE CCM John Lennon Limoges vendredi 27 février 2026.
Concert de LIZZARD, NOTHING LASTS et EMPRISE
CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Les Cheminées du Rock, festival de Saillat-sur-Vienne, ont décidé de commencer cette nouvelle année en proposant une une soirée explosive à Limoges. Vous pourrez découvrir les talents de trois groupes néo-aquitains Lizzard (rock progressif), Nothing Lasts (hardcore punk) et Emprise (punk, post-hardcore).
Petite restauration et buvette sur place.
Les concerts sont sans réservation et à entrée participative.
Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .
CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine leschemineesdurock@gmail.com
