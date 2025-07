Concert de LN et Max Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert de LN et Max Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 13 juillet 2025.

Concert de LN et Max

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13 21:00:00

2025-07-13

Concert de LN et Max, duo accordéon, musique traditionnelle, pendant le marché de créateurs et producteurs.

Repas sur place.

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

English : Concert de LN et Max

Concert by LN et Max, accordion duo, traditional music, during the creators’ and producers’ market.

Lunch on site.

German :

Konzert von LN und Max, Akkordeonduo, traditionelle Musik, während des Designer- und Produzentenmarktes.

Essen vor Ort.

Italiano :

Concerto di LN et Max, duo di fisarmoniche, musica tradizionale, durante il mercato dei creatori e dei produttori.

Pranzo in loco.

Espanol :

Concierto de LN et Max, dúo de acordeones, música tradicional, durante el mercado de creadores y productores.

Comida in situ.

