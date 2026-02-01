CONCERT DE L’O.A.E (orchestre à l’école) de l’école Jules Ferry Théâtre de Mayenne Mayenne

CONCERT DE L’O.A.E (orchestre à l’école) de l’école Jules Ferry

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12 19:35:00

2026-02-12

RDV au Théâtre de Mayenne, le 12 février à 18h et 19h.

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Jules Ferry de Mayenne font vibrer leurs cordes, vocales et frottées, pour un programme coloré !

Pas moins de 60 tout jeunes artistes pour vous faire balancer, fredonner et vous donner le sourire !

Tout public I Gratuit (durée 35 min) .

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

Meet at the Théâtre de Mayenne, February 12 at 6pm and 7pm.

