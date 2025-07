Concert de l’Odyssée des deux Ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Concert de l’Odyssée des deux Ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 26 juillet 2025.

Concert de l’Odyssée des deux Ponts

BAGNERES-DE-BIGORRE 37 rue du Général de Gaulle Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Venez écouter les compositions Pop Rock du groupe JOLI JOLI

Participation au Chapeau

BAGNERES-DE-BIGORRE 37 rue du Général de Gaulle Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and listen to the Pop Rock compositions of the group JOLI JOLI

Participation in the Chapeau

German :

Kommen Sie und hören Sie sich die Pop-Rock-Kompositionen der Gruppe JOLI JOLI an

Teilnahme am Hut

Italiano :

Venite ad ascoltare le composizioni Pop Rock del gruppo JOLI JOLI

Partecipazione allo Chapeau

Espanol :

Ven a escuchar las composiciones Pop Rock del grupo JOLI JOLI

Participación en el Chapeau

