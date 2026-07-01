Concert de Loïs Morgan [Les concerts de l’été à la Maison Duverger] Maison Duverger Paulin

Informations pratiques

Paulin

Concert de Loïs Morgan [Les concerts de l’été à la Maison Duverger]

Maison Duverger Impasse la Meynardie Paulin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le 23 juillet, Loïs Morgan fait revivre le blues du Mississippi à la Maison Duverger. Concert à 21 h, restaurant dès 19 h, tapas à partir de 20 h. Entrée libre, places limitées. Réservation conseillée.

La Maison Duverger accueille Loïs Morgan, révélation du blues français, pour une soirée placée sous le signe du Voodoo Blues & Old-time Music. Accompagné de son trio, l’artiste fait revivre l’esprit du Mississippi à travers un blues authentique, brut et profondément captivant. Une immersion musicale où guitares envoûtantes, voix habitée et rythmes traditionnels transportent le public au cœur des racines du blues américain. Le concert débute à 21 h. Dès 19 h, profitez du restaurant de la Maison Duverger, puis de tapas périgourdins à partir de 20 h et d’un service de boissons toute la soirée. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. La réservation est vivement conseillée, notamment pour le dîner. .

Maison Duverger Impasse la Meynardie Paulin 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 43 13 32 contact@maison-duverger.com

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English : Concert de Loïs Morgan [Les concerts de l’été à la Maison Duverger]

On July 23, Lo%EFs Morgan brings the Mississippi blues to life at the Maison Duverger. Concert at 9 p.m., restaurant open from 7 p.m., tapas starting at 8 p.m. Free admission, limited seating. Reservations recommended.

L’événement Concert de Loïs Morgan [Les concerts de l’été à la Maison Duverger] Paulin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT du pays de Fénelon