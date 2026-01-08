Concert de Lola Gagnante 2025 de Nérac Albret a du Talent Zone industrielle Labarre Nérac

Concert de Lola Gagnante 2025 de Nérac Albret a du Talent

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Révélation de l’édition 2025 de Nérac Albret a du Talent, Lola monte sur scène pour un concert intimiste et vibrant. Une voix sincère, une présence évidente, et un univers déjà affirmé.

Elle interprétera 8 chansons (2 à 3 minutes chacune), accompagnée sur plusieurs morceaux par Christophe Bresolin et Christophe Moreira, pour une rencontre musicale généreuse et authentique.

Un moment privilégié pour découvrir une artiste en devenir, au tout début d’une belle aventure. .

