Concert De Londres à Beuzeville La Halle au Blé de Beuzeville Beuzeville

Concert De Londres à Beuzeville

La Halle au Blé de Beuzeville 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20 20:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Concert exceptionnel avec le choeur et l’orchestre de Chislehurst and Sidcup Grammar School, en visite, et l’Orchestre d’Harmonie de Beuzeville (UMB). 70 musiciens anglais et français réunis pour un programme mêlant chant choral, orchestre d’harmonie et jazz band.

Venez assister à un concert exceptionnel réunissant le chœur, l’ensemble à cordes, l’ensemble à vents et le jazz-band de Chislehurst and Sidcup Grammar School, établissement scolaire de la région de Londres, aux côtés de l’Orchestre d’Harmonie de Beuzeville (UMB).

Pas moins de 70 musiciens seront réunis pour célébrer un beau partenariat musical à travers un programme éclectique mêlant répertoire choral, musique classique, orchestre d’harmonie et jazz.

Le public pourra entendre des œuvres de Saint-Saëns et Mozart, mais aussi des incontournables du répertoire jazz comme Les Feuilles mortes et Mas Que Nada.

Le concert s’achèvera en beauté avec une interprétation entraînante d’Oh Happy Day, rassemblant tous les artistes pour un final plein d’enthousiasme.

Entrée libre — venez nombreux ! .

La Halle au Blé de Beuzeville 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 7 85 98 87 26 info@musiqueanglonormande.com

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English : Concert De Londres à Beuzeville

An exceptional concert with the visiting choir and orchestra from Chislehurst and Sidcup Grammar School and the Orchestre d’Harmonie de Beuzeville (UMB). 70 English and French musicians in a programme combining choral singing, wind band and jazz band.

L’événement Concert De Londres à Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-13 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville