Concert de Long Hours Salle Ty Skol Crozon

Concert de Long Hours Salle Ty Skol Crozon dimanche 19 octobre 2025.

Concert de Long Hours

Salle Ty Skol Saint Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 01:00:00

Date(s) :

2025-10-19

LONG HOURS est un one man band formé par l’artiste performer australien Julian Medor. Hyperactif, il évolue sous ce nom dans la scène underground depuis 6 ans et compte à son actif plus de 25 albums, un nombre incommensurable de tournées en Australie, trois au Japon et une déjà deux en Europe dont un passage culte au Binic Folks Blues Festival 2023 et un autre mémorable déjà en presqu’ile à Camaret à la Terrible le 6 octobre 2024.

Il revient nous présenter son nouvel album « Shake away » (Octobre/Beast Records et Flyhouse Records).

https://www.youtube.com/watch?v=af93YkgFYhY…

Long Hours déploie des prestations scéniques viscérales qui ne peuvent laisser le spectateur indifférent et ses albums explorent des territoires parfois qualifiés de lofi, nowave, ou mieux, synth punk croon-core. Imparable !

https://longhours.bandcamp.com/

Long Hours (Synth-Punk/Australie)

Dimanche 19 Octobre 2025 à 17h à la salle municipale Ty Skol de Saint-Hernot à Crozon.

Buvette sur place.

Entrée libre participation

Buvette sur place .

Salle Ty Skol Saint Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 64 96 86 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Long Hours Crozon a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime