Concert de Loran au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-22

2025-08-21

chanteur guitariste pour une soirée musique pop rock. Seul avec sa guitare, Loran chante ou vous fait chanter sur vos musiques préférées !

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

singer-guitarist for an evening of pop-rock music. Alone with his guitar, Loran sings or makes you sing along to your favourite tunes!

German :

sänger und Gitarrist für einen Abend mit Pop-Rock-Musik. Allein mit seiner Gitarre singt Loran oder bringt Sie dazu, zu Ihrer Lieblingsmusik zu singen!

Italiano :

cantante-chitarrista per una serata di musica pop rock. Da solo con la sua chitarra, Loran canta o vi fa cantare con i vostri brani preferiti!

Espanol :

cantante y guitarrista para una velada de música pop rock. Solo con su guitarra, Loran canta o te hace cantar tus canciones favoritas

