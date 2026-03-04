Concert de l’Orchestre 3C MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Avec la participation des élèves de troisième cycle de la filière instrumentale sous la direction de Kevin Frobert.

Redécouvrez les chefs d’œuvre du répertoire classique interprétés par les élèves de l’orchestre de 3me cycle du conservatoire Erik Satie.

Le mercredi 01 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

dac-cma7communication@paris.fr



