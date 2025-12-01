Concert de l’Orchestre 3C Théâtre de la Rochefoucauld Paris

sous la direction de Kévin Frobert, les élèves de 3ème cycle de la filière instrumentale du conservatoire Erik Satie, réunis en orchestre symphonique et soutenus par leurs professeurs interprètent les grands titres de l’histoire de la Musique.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris