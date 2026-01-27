Concert de l’orchestre à cordes du lycée n°3 des jeunes filles de Shanghaï Cahors

Concert de l’orchestre à cordes du lycée n°3 des jeunes filles de Shanghaï

18-32 Rue Saint-Barthélémy Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 17:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Concert est donné par les élèves du lycée n°3 des jeunes filles de Shanghai, dans le cadre du jumelage officiel qui lie cet établissement au lycée Clément Marot de Cahors depuis mars 2016.

Au fil de ces neuf années de collaboration, une relation riche, vivante et durable s’est tissée entre nos deux établissements. Entre 2016 et 2019, cinq échanges sur place entre enseignants et élèves ont été organisés. Depuis 2020, ces liens se sont poursuivis à travers des visioconférences et des correspondances épistolaires en binôme, permettant à nos élèves de découvrir non seulement la langue et la culture, mais aussi les visages et les histoires qui les accompagnent.

Le lycée n°3 des jeunes filles est un établissement public prestigieux de Shanghai, et le seul établissement public exclusivement féminin de la ville. Ce statut, restauré dans les années 1990, rend hommage à sa longue et brillante histoire. De nombreuses personnalités politiques et littéraires y ont été formées, notamment les célèbres sœurs Song et l’écrivaine Eileen Chang. Nous avons l’honneur d’être, à ce jour, leur unique établissement partenaire en France.

18-32 Rue Saint-Barthélémy Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 30 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This concert is given by the students of the Lycée n°3 des jeunes filles de Shanghai, as part of the official twinning that has linked this establishment to the Lycée Clément Marot in Cahors since March 2016.

Over the course of these nine years of collaboration, a rich, lively and lasting relationship has been forged between our two establishments

