Concert de l’orchestre à cordes La Souterraine
dimanche 20 septembre 2026 · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Concert de l’orchestre à cordes
La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’orchestre à cordes de la Société Philharmonique de La Souterraine vous invite à une parenthèse musicale où l’art et Histoire se rencontrent harmonieusement. Laissez-vous porter par la magie des cordes, et partagez un moment privilégié au cours duquel musique et patrimoine s’unissent dans une atmosphère chaleureuse et raffinée. .
La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine raymond.devilette.flavie@gmail.com
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English : Concert de l’orchestre à cordes
L’événement Concert de l’orchestre à cordes La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien
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