Informations pratiques

La Souterraine

Concert de l’orchestre à cordes

La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’orchestre à cordes de la Société Philharmonique de La Souterraine vous invite à une parenthèse musicale où l’art et Histoire se rencontrent harmonieusement. Laissez-vous porter par la magie des cordes, et partagez un moment privilégié au cours duquel musique et patrimoine s’unissent dans une atmosphère chaleureuse et raffinée. .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine raymond.devilette.flavie@gmail.com

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English : Concert de l’orchestre à cordes

L’événement Concert de l’orchestre à cordes La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien