Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA) Isigny-sur-Mer
lundi 6 juillet 2026 · Isigny-sur-Mer
Informations pratiques
Isigny-sur-Mer
Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA)
Esplanade de l’Hôtel de Ville Isigny-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA) sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville d’Isigny-sur-Mer.
À l’invitation de l’ADTLB, The Oregon Ambassadors of Music (USA) donneront un concert avec leur orchestre à cordes composé de 60 musiciens âgés de 15 à 20 ans, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville d’Isigny-sur-Mer.
Ils interpréteront des œuvres de J.S. Bach, Händel, Bizet et de compositeurs américains.
Depuis 1995, The Oregon Ambassadors of Music, sous la direction de Todd et Trina Zimbelman, emmènent régulièrement en tournée en Europe les plus brillants élèves musiciens de l’Oregon (USA).
Véritables ambassadeurs, ils apportent leur amour de la vie, de la paix et de la joie, en partageant leur musique et leur bienveillance à travers l’Europe. .
Esplanade de l’Hôtel de Ville Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA)
Concert by the string orchestra The Oregon Ambassadors of Music (USA) on the esplanade in front of Isigny-sur-Mer Town Hall.
L’événement Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA) Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Isigny-Omaha
À voir aussi à Isigny-sur-Mer (Calvados)
- Balade en kayak, la fin de journée en beauté Le pont Grisey Isigny-sur-Mer 6 juillet 2026
- Balade en kayak En pagayant sur l’Elle Le pont Grisey Isigny-sur-Mer 8 juillet 2026
- Balade en attelage Isigny-sur-Mer, entre pierres d’histoire et saveurs du terroir Isigny-sur-Mer 9 juillet 2026
- Exposition : Chroniques du front, un été 44 à Vouilly, Château de Vouilly, Isigny-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite libre : découvrez la fabrication des caramels d’Isigny !, Caramels d’Isigny, Isigny-sur-Mer 19 septembre 2026