Informations pratiques

Isigny-sur-Mer

Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA)

Esplanade de l’Hôtel de Ville Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA) sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville d’Isigny-sur-Mer.

À l’invitation de l’ADTLB, The Oregon Ambassadors of Music (USA) donneront un concert avec leur orchestre à cordes composé de 60 musiciens âgés de 15 à 20 ans, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville d’Isigny-sur-Mer.

Ils interpréteront des œuvres de J.S. Bach, Händel, Bizet et de compositeurs américains.

Depuis 1995, The Oregon Ambassadors of Music, sous la direction de Todd et Trina Zimbelman, emmènent régulièrement en tournée en Europe les plus brillants élèves musiciens de l’Oregon (USA).

Véritables ambassadeurs, ils apportent leur amour de la vie, de la paix et de la joie, en partageant leur musique et leur bienveillance à travers l’Europe. .

Esplanade de l’Hôtel de Ville Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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English : Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA)

Concert by the string orchestra The Oregon Ambassadors of Music (USA) on the esplanade in front of Isigny-sur-Mer Town Hall.

L’événement Concert de l’orchestre à cordes The Oregon Ambassadors of Music (USA) Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Isigny-Omaha