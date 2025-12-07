Concert de l’orchestre Bazic Orchestra nos souvenirs d’enfance Brain-sur-Allonnes

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de l’orchestre Bazic Orchestra nos souvenirs d’enfance

Place du foyer rural Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

L’orchestre Bazic Orchestra vous donne rendez-vous pour un magnifique après-midi musical sur le thème Nos souvenirs d’enfance .
Place du foyer rural Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 01 24  harmonie.brain.sur.allonnes@gmail.com

English :

The Bazic Orchestra invites you to a wonderful afternoon of music on the theme of Our childhood memories .

German :

Das Bazic Orchestra lädt Sie zu einem wunderbaren musikalischen Nachmittag unter dem Motto Unsere Kindheitserinnerungen ein.

Italiano :

L’Orchestra Bazic vi invita a un meraviglioso pomeriggio di musica sul tema I nostri ricordi d’infanzia .

Espanol :

La Orquesta Bazic le invita a una maravillosa tarde de música sobre el tema Los recuerdos de nuestra infancia .

