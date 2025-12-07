Concert de l’orchestre Bazic Orchestra nos souvenirs d’enfance Brain-sur-Allonnes
Concert de l’orchestre Bazic Orchestra nos souvenirs d’enfance Brain-sur-Allonnes dimanche 7 décembre 2025.
Concert de l’orchestre Bazic Orchestra nos souvenirs d’enfance
Place du foyer rural Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
L’orchestre Bazic Orchestra vous donne rendez-vous pour un magnifique après-midi musical sur le thème Nos souvenirs d’enfance .
.
Place du foyer rural Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 01 24 harmonie.brain.sur.allonnes@gmail.com
English :
The Bazic Orchestra invites you to a wonderful afternoon of music on the theme of Our childhood memories .
German :
Das Bazic Orchestra lädt Sie zu einem wunderbaren musikalischen Nachmittag unter dem Motto Unsere Kindheitserinnerungen ein.
Italiano :
L’Orchestra Bazic vi invita a un meraviglioso pomeriggio di musica sul tema I nostri ricordi d’infanzia .
Espanol :
La Orquesta Bazic le invita a una maravillosa tarde de música sobre el tema Los recuerdos de nuestra infancia .
L’événement Concert de l’orchestre Bazic Orchestra nos souvenirs d’enfance Brain-sur-Allonnes a été mis à jour le 2025-11-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME