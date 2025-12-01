Concert de l’Orchestre d’Accordeon du Sundgau et L’Ensemble vocal Arpège Roppentzwiller

Concert de l’Orchestre d’Accordeon du Sundgau et L’Ensemble vocal Arpège

32 Rue Principale Roppentzwiller Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Ouverture du concert par l’ orchestre des jeunes de la JAS

Chaque ensemble interviendra l’un après l’autre puis final en commun dans l’esprit de noël

32 Rue Principale Roppentzwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 69 02 45 jmschnecken@orange.fr

English :

Opening concert by the JAS youth orchestra

