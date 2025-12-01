Concert de l’Orchestre d’Accordeon du Sundgau et L’Ensemble vocal Arpège Roppentzwiller
Concert de l’Orchestre d’Accordeon du Sundgau et L’Ensemble vocal Arpège Roppentzwiller dimanche 14 décembre 2025.
Concert de l’Orchestre d’Accordeon du Sundgau et L’Ensemble vocal Arpège
32 Rue Principale Roppentzwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Ouverture du concert par l’ orchestre des jeunes de la JAS
Chaque ensemble interviendra l’un après l’autre puis final en commun dans l’esprit de noël
Ouverture du concert par l’ orchestre des jeunes de la JAS .
32 Rue Principale Roppentzwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 69 02 45 jmschnecken@orange.fr
English :
Opening concert by the JAS youth orchestra
L’événement Concert de l’Orchestre d’Accordeon du Sundgau et L’Ensemble vocal Arpège Roppentzwiller a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de tourisme du Sundgau