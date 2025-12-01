CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE EHPAD EDENIS ERA CASO Montauban-de-Luchon
CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE EHPAD EDENIS ERA CASO Montauban-de-Luchon mercredi 17 décembre 2025.
EHPAD EDENIS ERA CASO Avenue du Bois Chantant Montauban-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
2025-12-17
Une heure de voyage musical à travers les différentes périodes de la musique baroque à l’époque moderne. Ce concert est offert par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
tOUT PUBLIC; .
EHPAD EDENIS ERA CASO Avenue du Bois Chantant Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 37 90
English :
An hour-long musical journey through the different periods from Baroque to modern music. This concert is offered by the Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
