CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE EHPAD EDENIS ERA CASO Montauban-de-Luchon

CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

EHPAD EDENIS ERA CASO Avenue du Bois Chantant Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Une heure de voyage musical à travers les différentes périodes de la musique baroque à l’époque moderne. Ce concert est offert par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

English :

An hour-long musical journey through the different periods from Baroque to modern music. This concert is offered by the Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

