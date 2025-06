Concert de l’orchestre de Douai / région Hauts-de-France Souchez 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Concert de l’orchestre de Douai / région Hauts-de-France 102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Pour l’ouverture de l’exposition Lorette, sommet de mémoire.

Assistez au concert d’un quatuor de l’orchestre de Douai / Région Hauts-de-France autour d’œuvres de Jacques de la Presles et Paul Paray composées alors qu’ils étaient sur le front ou en captivité. .

Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

For the opening of the exhibition Lorette, sommet de mémoire.

Zur Eröffnung der Ausstellung Loreto, Gipfel der Erinnerung.

In occasione dell’inaugurazione della mostra Lorette, vertice della memoria.

Para la inauguración de la exposición Lorette, cumbre de la memoria.

