Informations pratiques

Descartes

Concert de l’Orchestre de la Région Centre

26 Rue des Champs Marteaux Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 23:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Cet orchestre est composé de 70 instrumentistes, professionnels ou en formation professionnelle. Il propose pour ce concert, un répertoire autour de George Sand pour les 150 ans de sa disparition.

L’Orchestre a remporté le titre de champion du monde au concours mondial de musique à Kerkrade en 2026.

Cet orchestre est composé de 70 instrumentistes, professionnels ou en formation professionnelle. Il propose pour ce concert, un répertoire autour de George Sand pour les 150 ans de sa disparition.

L’Orchestre a remporté le titre de champion du monde au concours mondial de musique à Kerkrade (Pays-Bas) en août 2026. .

26 Rue des Champs Marteaux Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

This orchestra is composed of 70 musicians, both professionals and students in professional training programs. For this concert, it will perform a program centered on George Sand to mark the 150th anniversary of her death.

The orchestra won the world championship title at the World Music Competitio

L’événement Concert de l’Orchestre de la Région Centre Descartes a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37