Concert de l’Orchestre de l’UBO, Rue du Penquer Plabennec

Concert de l’Orchestre de l’UBO

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Quand la musique raconte l’amour…

Cette saison, l’Orchestre Symphonique Universitaire de Brest vous invite à explorer les élans du cœur, entre passion, drame et beauté.

L’Orchestre Symphonique Universitaire de Brest réunit chaque année près de 100 musiciens étudiants, amateurs et professionnels animés par le plaisir de jouer ensemble et de partager la musique.

Soutenu par l’Université de Bretagne Occidentale, l’ensemble se produit régulièrement dans la région.

Porté par l’énergie de son chef Jean-Philippe Brun, l’orchestre propose cette année Amours, gloires et beautés, un programme inspiré des grandes figures de l’amour passionné et tragique.

De Carmen (Bizet) à West Side Story (Bernstein), en passant par le Salut d’amour (Elgar), les œuvres choisies font vibrer toute la richesse expressive de l’orchestre.

Une soirée à la croisée du lyrisme, de l’émotion et du grand répertoire, portée par un ensemble vivant, accessible et engagé .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Orchestre de l’UBO

L’événement Concert de l’Orchestre de l’UBO Plabennec a été mis à jour le 2025-12-22 par OT PAYS DES ABERS