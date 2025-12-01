Concert de l’Orchestre des Benjamins Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Concert de l’Orchestre des Benjamins Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mercredi 10 décembre 2025.
Auditorium Marcel Landowski
Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827), Coriolan Ouverture, Op. 62 (1807)
Arturo MÁRQUEZ (1950- ), Danzon n° 2 (1994)
Orchestre des Benjamins du CRR de Paris dirigé par Cyril Guignier
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
Le mercredi 10 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis