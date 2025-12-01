Concert de l’Orchestre des Benjamins Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827), Coriolan Ouverture, Op. 62 (1807)

Arturo MÁRQUEZ (1950- ), Danzon n° 2 (1994)



Orchestre des Benjamins du CRR de Paris dirigé par Cyril Guignier

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T20:30:00+02:00;2025-12-11T19:00:00+02:00_2025-12-11T20:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis