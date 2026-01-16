Concert de l’orchestre d’harmonie à Sézanne Prétoire Sézanne

Concert de l’orchestre d’harmonie à Sézanne

Pour débuter en beauté l’année 2026, l’Harmonie de Sézanne est heureuse de recevoir l’Harmonie municipale de Reims pour un concert commun le dimanche 1er février à 16h au Prétoire de Sézanne.Tout public

L’Orchestre d’Harmonie de Sézanne réunit des musiciens passionnés et propose tout au long de l’année des concerts ouverts à tous, aux styles variés. Il participe activement à l’animation culturelle et au partage de la musique sur le territoire.

Ce dimanche 1er février 2026, l’Orchestre d’Harmonie de Sézanne accueillera l’Orchestre de Reims pour un concert commun placé sous le signe du partage musical et de la convivialité, idéal pour débuter l’année 2026 en musique.

L’entrée est libre et gratuite. .

English : Concert de l’orchestre d’harmonie à Sézanne

To kick off 2026 in style, the Harmonie de Sézanne is delighted to welcome the Harmonie municipale de Reims for a joint concert on Sunday February 1 at 4pm at the Prétoire in Sézanne.

