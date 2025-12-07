Concert de l’Orchestre d’Harmonie Salle des Verreries Bar-le-Duc

Concert de l’Orchestre d’Harmonie

Salle des Verreries Rue Saint-Christophe Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Fains-Véel .

Au programme

Oeuvres originales de J. van der Roost, M. Taruya & Otto M. Schwarz, du swing (B. Goodman) avec solo de notre professeur de clarinette Jérôme Chilla, musique classique (Rossini), Medley de musiques françaises et musique de film de Phil Collins.

Entrée libre.Tout public

0 .

Salle des Verreries Rue Saint-Christophe Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 89 96 63 77

English :

Concert by the Orchestre d’Harmonie de Fains-Véel .

On the program:

Original works by J. van der Roost, M. Taruya & Otto M. Schwarz, swing (B. Goodman) with solo by our clarinet teacher Jérôme Chilla, classical music (Rossini), French music medley and Phil Collins film music.

Free admission.

German :

Konzert des Blasorchesters von Fains-Véel .

Auf dem Programm stehen:

Originalwerke von J. van der Roost, M. Taruya & Otto M. Schwarz, Swing (B. Goodman) mit Solo unseres Klarinettenlehrers Jérôme Chilla, klassische Musik (Rossini), Medley aus französischer Musik und Filmmusik von Phil Collins.

Freier Eintritt.

Italiano :

Concerto dell’Orchestre d’Harmonie de Fains-Véel .

In programma:

Opere originali di J. van der Roost, M. Taruya e Otto M. Schwarz, swing (B. Goodman) con un assolo del nostro insegnante di clarinetto Jérôme Chilla, musica classica (Rossini), un medley di musica francese e musica da film di Phil Collins.

Ingresso libero.

Espanol :

Concierto de la Orquesta de Armonía de Fains-Véel .

En el programa:

Obras originales de J. van der Roost, M. Taruya & Otto M. Schwarz, swing (B. Goodman) con un solo de nuestro profesor de clarinete Jérôme Chilla, música clásica (Rossini), un popurrí de música francesa y música de películas de Phil Collins.

Entrada gratuita.

L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-11-18 par OT SUD MEUSE