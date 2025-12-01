Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais Beauvais

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Cette année, l’OHB s’associe pour son concert annuel de fin d’année avec différents participants le chanteur beauvaisien issu du conservatoire de Beauvais Nicolas MORANT, la chorale Grain d’Phonie de l’Institut du St Esprit, la chorale du collège de Bresles, l’association Ken Gaku Kan-Kendo de Beauvais et l’association des amis des Fêtes Jeanne Hachette pour mettre à l’honneur et récolter des fonds pour l’association Les P’tits Doudous .

Cette association a pour mission d’améliorer l’accueil et le bien-être des enfants avant leur opération chirurgicale (distribution d’un doudou, se rendre vers le bloc opératoire au volant d’une voiture électrique ou avec un casque de réalité virtuelle…).

Ouverture des portes à 14h30.

Entrée sans réservation.

Cette année, l’OHB s’associe pour son concert annuel de fin d’année avec différents participants le chanteur beauvaisien issu du conservatoire de Beauvais Nicolas MORANT, la chorale Grain d’Phonie de l’Institut du St Esprit, la chorale du collège de Bresles, l’association Ken Gaku Kan-Kendo de Beauvais et l’association des amis des Fêtes Jeanne Hachette pour mettre à l’honneur et récolter des fonds pour l’association Les P’tits Doudous .

Cette association a pour mission d’améliorer l’accueil et le bien-être des enfants avant leur opération chirurgicale (distribution d’un doudou, se rendre vers le bloc opératoire au volant d’une voiture électrique ou avec un casque de réalité virtuelle…).

Ouverture des portes à 14h30.

Entrée sans réservation. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

English :

This year, the HBOT is teaming up for its annual end-of-year concert with various participants: Beauvais-based singer Nicolas MORANT from the Beauvais conservatory, the Grain d’Phonie choir from the Institut du St Esprit, the Bresles secondary school choir, the Ken Gaku Kan-Kendo association from Beauvais and the association des amis des Fêtes Jeanne Hachette to honor and raise funds for the association Les P’tits Doudous .

This association’s mission is to improve the welcome and well-being of children prior to surgery (distribution of a cuddly toy, driving to the operating room in an electric car or with a virtual reality helmet…).

Doors open at 2:30pm.

Admission without reservation.

German :

Dieses Jahr schließt sich die OHB für ihr jährliches Jahresabschlusskonzert mit verschiedenen Teilnehmern zusammen: dem Sänger aus Beauvais, der am Konservatorium von Beauvais studiert hat, Nicolas MORANT, dem Chor Grain d’Phonie des Institut du St Esprit, dem Chor des Collège von Bresles, dem Verein Ken Gaku Kan-Kendo aus Beauvais und dem Verein der Freunde der Fêtes Jeanne Hachette, um den Verein Les P’tits Doudous zu ehren und Spenden für diesen zu sammeln.

Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Empfang und das Wohlbefinden von Kindern vor einer Operation zu verbessern (Verteilung eines Kuscheltiers, Fahrt zum Operationssaal am Steuer eines Elektroautos oder mit einem Virtual-Reality-Helm …).

Öffnung der Türen um 14:30 Uhr.

Eintritt ohne Reservierung.

Italiano :

Quest’anno, l’HBOT si unisce per il suo concerto annuale di fine anno a diversi partecipanti: il cantante Nicolas MORANT del Conservatorio di Beauvais, il coro Grain d’Phonie dell’Institut du St Esprit, il coro della scuola secondaria di Bresles, l’associazione Ken Gaku Kan-Kendo di Beauvais e l’associazione degli amici delle feste Jeanne Hachette per onorare e raccogliere fondi per l’associazione Les P’tits Doudous.

La missione di questa associazione è migliorare l’accoglienza e il benessere dei bambini prima dell’operazione chirurgica (distribuzione di un peluche, viaggio verso la sala operatoria al volante di un’auto elettrica o con un casco per la realtà virtuale…).

Apertura porte alle 14.30.

Ingresso senza prenotazione.

Espanol :

Este año, el HBOT se asocia para su concierto anual de fin de curso con varios participantes: el cantante de Beauvais Nicolas MORANT, del Conservatorio de Beauvais, el coro Grain d’Phonie del Institut du St Esprit, el coro del instituto Bresles, la asociación Ken Gaku Kan-Kendo de Beauvais y la asociación de amigos de las Fiestas Jeanne Hachette para homenajear y recaudar fondos para la asociación Les P’tits Doudous.

La misión de esta asociación es mejorar la acogida y el bienestar de los niños antes de su operación quirúrgica (distribución de un peluche, desplazamiento al quirófano al volante de un coche eléctrico o con un casco de realidad virtual…).

Apertura de puertas a las 14.30 h.

Entrada sin reserva.

L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais Beauvais a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis