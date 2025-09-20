Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux Parc Bordelais Bordeaux

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux Samedi 20 septembre, 18h00 Parc Bordelais Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:15:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:15:00

Le samedi 20 septembre de 18h à 19h15, assistez à un programme populaire et divertissant composé de musiques de films, de dessins-animés et de grands thèmes intemporels joués par 35 musiciens dirigés par le chef Pascal Lacombe, dans le cadre idyllique du Parc Bordelais.

Parc Bordelais Rue du Bocage, 33000 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.bordeaux.fr/ Découvrez le parc public champêtre créé par le paysagiste Eugène Bühler, un des plus grands paysagistes du XIXe siècle. Son travail est reconnaissable par la qualité du tracé de ses plans et également par sa grande connaissance botanique qui lui permet de construire un magnifique décor paysager.

Le parc a été créé à la fin XIXe siècle, et possède un chênaie en étoile, des bosquets, un plan d’eau, de grandes allées de circulation, des animaux de races locales et des aires de jeu. Parc Bordelais : côté rue Carnot, et rue Bocage.

