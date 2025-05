Concert de l’orchestre d’Harmonie de Brioude – Brioude, 17 mai 2025 20:30, Brioude.

Haute-Loire

Concert de l’orchestre d’Harmonie de Brioude Rue de la Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Le Lion’s club de Brioude présente l’orchestre d’Harmonie de Brioude pour un concert au profit des Restos du Coeur.

.

Rue de la Halle aux Grains

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lions.brioude43@gmail.com

English :

The Brioude Lion’s Club presents the Brioude Harmony Orchestra for a concert benefiting Restos du Coeur.

German :

Der Lion’s Club Brioude präsentiert das Orchestre d’Harmonie de Brioude für ein Konzert zugunsten der Restos du Coeur.

Italiano :

Il Lion’s Club di Brioude presenta la Brioude Harmony Orchestra per un concerto a favore di Restos du Coeur.

Espanol :

El Club de Leones de Brioude presenta a la Orquesta de Armonía de Brioude en un concierto a beneficio de Restos du Coeur.

L’événement Concert de l’orchestre d’Harmonie de Brioude Brioude a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne