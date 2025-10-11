Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye Cars
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye Cars samedi 11 octobre 2025.
Foyer rural Cars Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye le samedi 11 octobre à partir de 20h à la Salle des fêtes de Cars. Entrée gratuite. Buvette. .
Foyer rural Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 22 64 contact@harmoniecarsblaye.com
