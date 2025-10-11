Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye Cars

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye Cars samedi 11 octobre 2025.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye

Foyer rural Cars Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye le samedi 11 octobre à partir de 20h à la Salle des fêtes de Cars. Entrée gratuite. Buvette. .

Foyer rural Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 22 64 contact@harmoniecarsblaye.com

English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye

German : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye

Italiano :

Espanol : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye

L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye Cars a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Blaye