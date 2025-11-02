Concert de l’orchestre d’Harmonie de Corbigny Cervon
Salle des fêtes de Cervon Cervon Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-02 17:00:00
fin : 2025-11-02 20:00:00
2025-11-02
Programme autour des musiques de Dessins Animés qui offre un voyage dans des univers musicaux très variés mais aussi une traversée de notre histoire cinématographique et télévisuelle commune.
De moins de 7 ans à plus de 77!! .
Salle des fêtes de Cervon Cervon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 56 29 17 harmoniedecorbigny@orange.fr
