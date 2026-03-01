Concert de l’Orchestre d’harmonie de la Sarthe ODH, raconte-moi une histoire… Ballon-Saint Mars

Concert de l’Orchestre d’harmonie de la Sarthe ODH, raconte-moi une histoire…

L’Orchestre d’Harmonie de la Sarthe (ODH72) vous invite à un voyage musical au cœur de la littérature de jeunesse. Laissez la magie opérer à travers un programme féérique, émouvant et plein d’aventures. Un concert pour petits et grands, et pour toutes celles et ceux qui ont gardé leur âme d’enfant.

Pour sa troisième saison à la tête de l’Orchestre d’Harmonie de la Sarthe, Emmanuel Descol a décidé de vous offrir une cure de jouvence avec un programme musical autour de la littérature de jeunesse. Un voyage féerique, frissonnant, dépaysant et amusant, qui vous fera vivre un kaléidoscope d’émotions comme seul l’Orchestre d’Harmonie de la Sarthe sait en procurer. Vous n’avez plus qu’à laisser vagabonder votre âme d’enfant au gré des œuvres de notre voyage au pays des mots !

Laissez la magie ODH opérer et libérez votre âme d’enfant.

L’émotion sera palpable dès les premières notes, avec le maître de la musique d’animés Joe Hisaishi. Compositeur fétiche des films de Miyazaki et véritable poète musical, sa partition de Kiki la petite sorcière vous emportera dans l’univers à la fois simple et initiatique d’une jeune adolescente qui doit trouver son propre chemin de vie. L’histoire de Kiki permet un questionnement social fondamental comment se réaliser dans la société ? Un sujet des plus sérieux, rendu féérique grâce à la magie musicale du compositeur japonais.

Après l’Asie, rendez-vous en terres scandinaves, avec le maître des contes pour enfants Hans Christian Andersen. On lui doit notamment La Reine des neiges, La Princesse au petit pois, La Petite Sirène, ou encore Le Vilain Petit Canard. Le compositeur Soren Hyldgaard lui consacre une suite musicale, véritable hommage à l’auteur des histoires qui ont bercé son enfance… et celle de millions de jeunes lecteurs à travers le monde. L’ODH72 interprétera le troisième mouvement de cette épopée danoise, consacré à l’histoire tragique de La petite fille aux allumettes.

Nous partirons ensuite vers des contrées inconnues, fantastiques et hostiles, dans une œuvre riche et grandiose, qui rend hommage à l’un des plus visionnaires auteurs de science-fiction Jules Verne. Le compositeur Peter Graham vous convie à un Voyage au centre de la Terre inoubliable, ou se mêleront la peur, le danger, la beauté et le courage. Une pièce dans laquelle vos oreilles vivront une aventure musicale digne des plus valeureux explorateurs.

Un livre pour tous ceux qui ont gardé en eux l’esprit de la jeunesse , c’est ainsi que l’auteur Kenneth Grahame décrivait son livre pour enfants Le vent dans les saules. Fidèle à cette devise, Johan de Meij a transposé en musique l’émouvante histoire du Rat, de la Taupe, du Crapaud et du Blaireau en une œuvre en quatre mouvements pour orchestre d’harmonie. Les trois premiers mouvements donnent vie à la rivière, théâtre de l’action, et aux quatre personnages principaux dans des images musicales pleines de fantaisie et de contrastes. Le dernier mouvement célèbre enfin le happy end du livre et de la musique dans une parade triomphale.

Pour terminer en beauté notre voyage littéraire, place à une histoire qui a fait les plus belles heures de notre enfance. Mais attention, le héros choisi par le compositeur suisse Franco Cesarini n’est pas celui que vous croyez… Publié huit ans après Les Aventures de Tom Sawyer, Huckleberry Finn est certainement le roman le plus célèbre de Mark Twain. Il raconte les péripéties d’un jeune garçon fuyant un père indigne, qui se retrouve à la dérive sur l’Illinois à bord d’un radeau, en compagnie de Jim, l’esclave noir évadé qu’il voudrait emmener dans un état abolitionniste. Ensemble, ils traverseront mille aventures à travers lesquelles Mark Twain brosse le portrait à la fois drôle et féroce de la société américaine. Les quatre tableaux imaginés par Franco Cesarini dans Huckleberry Finn Suite sont à l’image du roman picaresques, truculents, haletants et d’une éternelle jeunesse… Un peu comme les musiciens de l’ODH72, en somme ! .

