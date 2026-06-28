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AGENDA · Angers

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Angers, Greniers Saint-Jean, Angers

dimanche 20 septembre 2026 · Greniers Saint-Jean · Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Greniers Saint-Jean
Adresse
Place du Tertre Saint-Laurent, 49100 Angers, France
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Angers Dimanche 20 septembre, 16h00 Greniers Saint-Jean Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le petit ensemble de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Angers fait vibrer les greniers Saint-Jean le dimanche 20 septembre à 16h !

Greniers Saint-Jean Place du Tertre Saint-Laurent, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054073 L’ancien grenier de l’hôpital Saint-Jean, avec son architecture pré-gothique et sa magnifique charpente berceau, accueille des concerts, des expositions et autres événements culturels.
Greniers Saint-Jean

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