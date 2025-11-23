Concert de l’orchestre d’harmonie de Montluçon Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Concert de l’orchestre d’harmonie de Montluçon Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon dimanche 23 novembre 2025.

Concert de l’orchestre d’harmonie de Montluçon

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Début : 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Concert de la Sainte-Cécile.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

Concert de la Sainte-Cécile.

German :

Konzert der Heiligen Cäcilie.

Italiano :

Concerto della Sainte-Cécile.

Espanol :

Concierto de la Sainte-Cécile.

