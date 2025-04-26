Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie Temple Saint-Eloi Rouen

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie

Temple Saint-Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Lieu Temple Saint Eloi

Direction Quentin Duigou, étudiant du CNSMD de Paris

Création de l’œuvre Le chant de l’Estuaire Q. Duigou

Gratuit, sur libre participation, sans réservation .

Temple Saint-Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie

L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie Rouen a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Rouen tourisme