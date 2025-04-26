Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie Temple Saint-Eloi Rouen
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie Temple Saint-Eloi Rouen dimanche 12 avril 2026.
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie
Temple Saint-Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Lieu Temple Saint Eloi
Direction Quentin Duigou, étudiant du CNSMD de Paris
Création de l’œuvre Le chant de l’Estuaire Q. Duigou
Gratuit, sur libre participation, sans réservation .
Temple Saint-Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie
L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie Rouen a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Rouen tourisme