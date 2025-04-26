Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie Temple Saint-Eloi Rouen

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie Temple Saint-Eloi Rouen dimanche 12 avril 2026.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie

Temple Saint-Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Lieu Temple Saint Eloi

Direction Quentin Duigou, étudiant du CNSMD de Paris
Création de l’œuvre Le chant de l’Estuaire Q. Duigou

Gratuit, sur libre participation, sans réservation   .

Temple Saint-Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Normandie

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