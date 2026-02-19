Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Junien Salle des Congrès du Châtelard Saint-Junien

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Junien

Salle des Congrès du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Plongez dans une douce harmonie en famille ou entre amis lors d’un concert enchanteur !

Laissez-vous porter par les mélodies chaleureuses de l’Harmonie de Saint-Junien et l’Orchestre Les Aéronautes Mérignac et vibrez au rythme des notes jouées. Ce moment musical, aussi joyeux qu’apaisant, est l’occasion parfaite pour partager une parenthèse artistique et conviviale.

Au programme des airs entraînants interprétés avec passion par des musiciens talentueux, accompagnés de la magie des Aéronautes Mérignac, pour un spectacle où la musique et la poésie se rencontrent. Que vous soyez mélomane ou simplement en quête d’une belle expérience, ce concert promet des frissons et des sourires.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer ensemble la beauté de la musique et le plaisir de se retrouver. .

harmonie.stjunien@gmail.com

