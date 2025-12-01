Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de l’orchestre d’harmonie de St-Georges-de-Didonne Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Concert de l’orchestre d’harmonie de St-Georges-de-Didonne Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer vendredi 12 décembre 2025.

Concert de l’orchestre d’harmonie de St-Georges-de-Didonne

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

  .

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de l’orchestre d’harmonie de St-Georges-de-Didonne Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-06 par Royan Atlantique