Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Toutes-Aides – Nantes Maker Campus – Nefs / Machines de l’Ile Nantes, 7 juin 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 18:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

Ce concert de l’orchestre d’harmonie de Toutes-Aides (HTA) d’une durée d’environ 45 minutes comportera cinq pièces, écrites ou arrangées pour orchestre d’harmonie. Ces morceaux feront voyager musicalement à Paris, Rome ou Pétra.

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr