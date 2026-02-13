Concert de l’Orchestre d’Harmonie Départemental 52 & Rap, Les Fuseaux, Saint-Dizier

Concert de l’Orchestre d’Harmonie Départemental 52 & Rap Vendredi 20 février, 20h00 Les Fuseaux Haute-Marne

Entrée libre, sans réservation

Pour cette édition, l’Orchestre d’Harmonie Départemental de la Haute-Marne (OD52) invite les musiques actuelles pour une rencontre inédite entre orchestre d’harmonie et rap.

Sous la direction de la cheffe d’orchestre Laura Bouclet, les musiciens se produiront avec Allivm, Minh et Le Brame.

Le programme alternera entre des pièces pour orchestre seul et des morceaux de rap spécialement arrangés pour l’occasion, offrant une expérience musicale originale au croisement des genres.

Concert organisé par Arts Vivants 52 et la CMF – Fédération musicale Aube Haute-Marne, en partenariat avec l’Agglomération du Grand Saint-Dizier Der & Vallées / Les 3 Scènes.

Vendredi 20 février 2026 à 20h, à Saint-Dizier, Les Fuseaux.

Les Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

