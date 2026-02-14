Concert de l’Orchestre d’harmonie Départemental (OD 52) à Saint-Dizier, Les Fuseaux, Saint-Dizier

Concert de l’Orchestre d’harmonie Départemental (OD 52) à Saint-Dizier Vendredi 20 février, 20h00 Les Fuseaux Haute-Marne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Pour cette édition, l’Orchestre d’harmonie Départemental invite les musiques actuelles pour une rencontre entre orchestre d’harmonie et rap !

Un projet créatif, au croisement des genres musicaux, pour donner naissance à une expérience unique. Sous la direction de la cheffe d’orchestre Laura Bouclet, les musiciens se produiront avec la rappeuse Allivm et les rappeurs Minh et Le Brame. Le programme alternera entre pièces pour orchestre seul et morceaux de rap spécialement arrangés pour l’occasion !

La cheffe d’orchestre et les artistes invités :

Laura Bouclet

Diplômée du Conservatoire et du CEFEDEM de Lille, elle dirige actuellement l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives.

Allivm

Trop rap pour la pop, trop slam pour le rap, Allivm impose son propre langage musical. Cette rappeuse de Nancy dessine un univers singulier où les mots frappent aussi fort que les mélodies, faisant écho à des expériences que chacun peut reconnaître.

Minh

Un rappeur de Langres dont les paroles poignantes éclairent les côtés les plus sombres de l’existence, en offrant une lueur d’espoir et de résilience. Minh explore des thèmes variés, allant de la lutte personnelle à la célébration de la vie, tout en s’inscrivant dans une démarche artistique inclusive et innovante.

Le Brame

Originaire de Langres, grand amateur de musiques instrumentales, ce rappeur nourri par le post-rock et le trip-hop, développe un univers sombre et introspectif. Très attaché au travail collectif, Le Brame multiplie les collaborations artistiques depuis plusieurs années, avec de nombreux rappeurs haut-marnais et en s’impliquant activement au sein du label PVRN Records.

Informations pratiques :

Vendredi 20 février à 20h / Les Fuseaux à Saint-Dizier

Concert gratuit sans réservation

Flyer de présentation ici

Informations : 03 25 02 05 75 / site web

Un événement organisé par Arts Vivants 52 et la CMF Fédération musicale Aube Haute-Marne. En partenariat avec l’Agglomération du Grand Saint-Dizier Der & Vallées / Les 3 Scènes. Avec le soutien du Département de la Haute-Marne, de la Région Grand Est, de la DRAC Grand Est et du Crédit Mutuel.

Les Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 02 05 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/tzUEGu »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Flyer OD52 2026.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/1adVHg6KuAnJ33gHNeJyT5JyU_kmz2k0M/view?usp=drive_link »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/1adVHg6KuAnJ33gHNeJyT5JyU_kmz2k0M/view?usp=drive_link »}, {« link »: « https://www.artsvivants52.org/evenements/concerts/concerts-OD52-2026.html »}]

Thème : orchestre d’harmonie et rap orchestre orchestre d’harmonie

© Arts Vivants 52