Concert de l’orchestre d’harmonie des forces aériennes de Bordeaux La Salicorne Saujon jeudi 5 février 2026.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-05 20:00:00
Jeudi 5 février 2026 à 20h, Soirée proposée par l’école municipale de musique et de danse de Saujon (EMMDS).
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07
English :
Thursday, February 5, 2026, 8pm, Evening event organized by the Saujon Municipal School of Music and Dance (EMMDS).
