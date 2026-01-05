Concert de l’orchestre d’harmonie des forces aériennes de Bordeaux La Salicorne Saujon

Concert de l’orchestre d’harmonie des forces aériennes de Bordeaux

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Jeudi 5 février 2026 à 20h, Soirée proposée par l’école municipale de musique et de danse de Saujon (EMMDS).

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday, February 5, 2026, 8pm, Evening event organized by the Saujon Municipal School of Music and Dance (EMMDS).

L’événement Concert de l’orchestre d’harmonie des forces aériennes de Bordeaux Saujon a été mis à jour le 2026-01-05 par Mairie de Saujon