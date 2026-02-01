Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir Saint-Denis-Lanneray

Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir

Espace Jean Moulin Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir (OHEL), 80 musiciens dirigés par le renommé Dylan Corlay, vous invite à un merveilleux voyage dans le temps et l’espace ! Embarquez avec nous pour un périple qui vous mènera de nos terres euréliennes à l’espace en passant par les lointaines contrées d’Orient.

Depuis sa création en 2009, l’orchestre, composé de musiciens divers et talentueux, est reconnu comme une vitrine de l’éducation musicale en Eure-et-Loir. Cet évènement promet de mettre en valeur la richesse et la qualité de leur musique.

• Orient Express, Philip SPARKE

• Star Wars, Johan DE MEIJ

• Concerto Euphonium, Alexandre CARLIN

• Les Planètes (Mars et Jupiter), Gustav HOLST

• Music of the Spheres, Philip SPARKE

Cette session 2026 sera également l’occasion pour l’orchestre d’accueillir en soliste Julien Lambert, musicien du département et membre fondateur de l’orchestre, pour l’oeuvre Concerto Euphonium du compositeur eurélien Alexandre Carlin dont l’écriture a reçu un 2e prix du concours international de composition de la WASBE en 2019. .

Espace Jean Moulin Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 08 40 53 remond.celine@gmail.com

English :

The Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir (OHEL), 80 musicians led by the renowned Dylan Corlay, invites you on a wonderful journey through time and space! Embark with us on a journey that will take you from the lands of the Eure-et-Loir to outer space, via the distant lands of the Orient.

