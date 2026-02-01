Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir

Rue de Charette Terminiers Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

L’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir fait étape à Terminiers pour un concert de musique d’harmonie dirigé par Dylan Corlay, avec le soliste Julien Lambert à l’euphonium.

Dans le cadre de la session 2026 de l’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir, la salle des fêtes Pierre Terrier de Terminiers accueille un concert dominical à 15h00. Sous la direction de Dylan Corlay, les musiciens réunis au sein de l’orchestre proposent un programme riche en couleurs spécialement pensé pour la formation d’harmonie. Cet après-midi musical, inscrit au calendrier des fêtes de l’arrondissement de Châteaudun, est l’occasion de découvrir ou de retrouver cet ensemble départemental dans un cadre convivial. Un moment accessible à tous, mélomanes habitués comme simples curieux, pour profiter d’un concert de qualité près de chez vous. .

Rue de Charette Terminiers 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir Terminiers a été mis à jour le 2026-01-21 par OT COEUR DE BEAUCE