Concert de l’Orchestre d’Harmonie « Les Enfants de la Côte »

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-09

2025-08-09

Venez assister au concert de l’orchestre philharmonique « Les Enfants de la Côte » composé de 70 jeunes musiciens qui se déroulera à l’Espace Agora à 20h30. Au programme Boléro de Ravel, Danzón n°2 de Márquez, Concerto d’Aranjuez, El Camino Real…

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie « Les Enfants de la Côte »

Attend the concert by the 70-strong « Les Enfants de la Côte » philharmonic orchestra at Espace Agora at 8:30pm. Program: Ravel’s Bolero, Márquez’s Danzón n°2, Aranjuez Concerto, El Camino Real?

German :

Besuchen Sie das Konzert des Philharmonieorchesters « Les Enfants de la Côte », das aus 70 jungen Musikern besteht. Es findet um 20:30 Uhr im Espace Agora statt. Auf dem Programm stehen: Bolero von Ravel, Danzón Nr. 2 von Márquez, Aranjuez-Konzert, El Camino Real?

Italiano :

Partecipate al concerto dell’orchestra filarmonica di 70 elementi « Les Enfants de la Côte » all’Espace Agora alle 20.30. In programma: Bolero di Ravel, Danzón n. 2 di Márquez, Concerto di Aranjuez, El Camino Real?

Espanol : Concert de l’Orchestre d’Harmonie « Les Enfants de la Côte »

Asista al concierto de la orquesta filarmónica de 70 músicos « Les Enfants de la Côte » en el Espacio Ágora a las 20:30 h. Programa: Bolero de Ravel, Danzón nº 2 de Márquez, Concierto de Aranjuez, El Camino Real..

