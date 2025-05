Concert de l’Orchestre d’Harmonie Lisieux Normandie – Lisieux, 25 mai 2025 16:00, Lisieux.

Calvados

Concert de l’Orchestre d’Harmonie Lisieux Normandie 20 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Début : 2025-05-25 16:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

L’Orchestre d’Harmonie Lisieux Normandie propose un concert le dimanche 25 mai à 16h00 à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux.

Entrée libre

Avec la participation de l’orchestre d’Harmonie d’Evreux

20 Place François Mitterrand

Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 7 82 13 49 42

English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie Lisieux Normandie

The Orchestre d’Harmonie Lisieux Normandie offers a concert on Sunday May 25 at 4:00 pm at the Cathédrale Saint-Pierre in Lisieux.

Free admission

With the participation of the Orchestre d’Harmonie d’Evreux

German : Concert de l’Orchestre d’Harmonie Lisieux Normandie

Das Blasorchester Lisieux Normandie veranstaltet am Sonntag, den 25. Mai um 16.00 Uhr ein Konzert in der Kathedrale Saint-Pierre in Lisieux.

Freier Eintritt

Unter Mitwirkung des Orchestre d’Harmonie d’Evreux

Italiano :

L’Orchestre d’Harmonie Lisieux Normandie terrà un concerto domenica 25 maggio alle 16.00 nella Cattedrale di Lisieux.

Ingresso libero

Con la partecipazione dell’Orchestre d’Harmonie d’Evreux

Espanol :

La Orchestre d’Harmonie Lisieux Normandie ofrecerá un concierto el domingo 25 de mayo a las 16:00 en la catedral de Lisieux.

Entrada gratuita

Con la participación de la Orquesta de Armonía de Evreux

