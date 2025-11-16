Concert de l’Orchestre d’Harmonie Pontchardon
Concert de l’Orchestre d’Harmonie Pontchardon dimanche 16 novembre 2025.
Concert de l’Orchestre d’Harmonie
Salle communale Pontchardon Orne
Concert donné par l’Orchestre d’Harmonie de l’école intercommunale de musique. .
Salle communale Pontchardon 61120 Orne Normandie ecole.musique@cdcvam.fr
