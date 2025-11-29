Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile Rue Jean Jacques Rousseau Decize
Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile Rue Jean Jacques Rousseau Decize samedi 29 novembre 2025.
Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile
Rue Jean Jacques Rousseau Eglise Saint Aré Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’Orchestre d’Harmonie de Decize dirigé par Jérôme Lacroix présente un concert pour la Sainte Cécile
Un bon moment en perspective !
Gratuit .
Rue Jean Jacques Rousseau Eglise Saint Aré Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile
German : Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile Decize a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Sud Nivernais