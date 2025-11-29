Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile Rue Jean Jacques Rousseau Decize

Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile Rue Jean Jacques Rousseau Decize samedi 29 novembre 2025.

Rue Jean Jacques Rousseau Eglise Saint Aré Decize Nièvre

Gratuit
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

L’Orchestre d’Harmonie de Decize dirigé par Jérôme Lacroix présente un concert pour la Sainte Cécile
Un bon moment en perspective !

Rue Jean Jacques Rousseau Eglise Saint Aré Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23 

