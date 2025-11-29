Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile Rue Jean Jacques Rousseau Decize

Concert de l’Orchestre d’Harmonie pour la Sainte Cécile

Rue Jean Jacques Rousseau Eglise Saint Aré Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’Orchestre d’Harmonie de Decize dirigé par Jérôme Lacroix présente un concert pour la Sainte Cécile

Un bon moment en perspective !

Rue Jean Jacques Rousseau Eglise Saint Aré Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

