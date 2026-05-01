Concert de l’Orchestre d’Harmonie So British ! Salle des Verreries Fains-Véel
Concert de l’Orchestre d’Harmonie So British ! Salle des Verreries Fains-Véel samedi 23 mai 2026.
Fains-Véel
Concert de l’Orchestre d’Harmonie So British !
Salle des Verreries Rue Saint-Christophe Fains-Véel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
So British !
L’orchestre d’Harmonie de Fains-Véel et Revigny-sur-Ornain vous propose un programme aux couleurs de l’Union Jack, entre culture pop et traditions Phil Collins, Elton John, les Beatles, James Bond, Haendel, Shakespeare, Tolkien, airs celtiques …
Entrée libre.Tout public
0 .
Salle des Verreries Rue Saint-Christophe Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 89 96 63 77
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English :
So British!
The Orchestre d’Harmonie de Fains-Véel et Revigny-sur-Ornain offers you a program in the colors of the Union Jack, between pop culture and tradition: Phil Collins, Elton John, the Beatles, James Bond, Handel, Shakespeare, Tolkien, Celtic tunes…
Free admission.
L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie So British ! Fains-Véel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SUD MEUSE