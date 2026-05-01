Concert de l’Orchestre d’Harmonie So British ! Salle des Verreries Fains-Véel

Fains-Véel

Concert de l’Orchestre d’Harmonie So British !

Salle des Verreries Rue Saint-Christophe Fains-Véel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

So British !

L’orchestre d’Harmonie de Fains-Véel et Revigny-sur-Ornain vous propose un programme aux couleurs de l’Union Jack, entre culture pop et traditions Phil Collins, Elton John, les Beatles, James Bond, Haendel, Shakespeare, Tolkien, airs celtiques …

Entrée libre.Tout public

0 .

Salle des Verreries Rue Saint-Christophe Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 89 96 63 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

So British!

The Orchestre d’Harmonie de Fains-Véel et Revigny-sur-Ornain offers you a program in the colors of the Union Jack, between pop culture and tradition: Phil Collins, Elton John, the Beatles, James Bond, Handel, Shakespeare, Tolkien, Celtic tunes…

Free admission.

L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie So British ! Fains-Véel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SUD MEUSE