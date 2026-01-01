Concert de l’Orchestre d’Harmonie

Velaines Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Fains-Véel et de Revigny-sur-Ornain.

Entrée libre.Tout public

Velaines 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 82 43 mairie@velaines.fr

Concert by the Orchestre d’Harmonie of Fains-Véel and Revigny-sur-Ornain.

Free admission.

