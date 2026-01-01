Concert de l’Orchestre d’Harmonie Velaines
Concert de l’Orchestre d’Harmonie Velaines samedi 17 janvier 2026.
Concert de l’Orchestre d’Harmonie
Velaines Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Fains-Véel et de Revigny-sur-Ornain.
Entrée libre.Tout public
Velaines 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 82 43 mairie@velaines.fr
Concert by the Orchestre d’Harmonie of Fains-Véel and Revigny-sur-Ornain.
Free admission.
