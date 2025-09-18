Concert de l’Orchestre du Pays Basque « Choeurs et cuivres Echos sacrés » Itxassou

Eglise St Fructueux Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

« Choeur et cuivres Echos sacrés. »

Depuis l’époque baroque, les cuivres sont présents dans le répertoire sacré. au travers des siècles, le génie de grands compositeurs, tels que Giovanni Gabrieli en Italie ou Henry Purcell en Angleterre, a doté l’ensemble de cuivres d’une place nouvelle aux côtés des choeurs. Soucieux d’occuper pleinement le volume des églises, ils créent ainsi des jeux d’échos, des effets de reliefs appelés chori spezzati. En témoigne l’oeuvre de Bruckner influencée par la Renaissance et la musique baroque intégrant les cuivres pour sublimer les nuances vocales. Ou plus récemment dans le Gloria de John Rutter, où l’on peut entendre l’influence du chant grégorien associée à celle de Poulenc et de Stravinsky. .

Eglise St Fructueux Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

