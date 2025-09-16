Concert de l’Orchestre du Pays Basque Louhossoa
Concert de l’Orchestre du Pays Basque Louhossoa samedi 7 mars 2026.
Concert de l’Orchestre du Pays Basque
Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
« Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est ».
Ce concert est une immersion dans l’univers de la musique klezmer. A la fois joyeuses et mélancoliques, ces musiques d’Europe de l’Est étaient destinées à accompagner les cérémonies religieuses traditionnelles, les mariages et les danses. L’ expressivité et l’improvisation ont une place prépondérante dans la tradition musicale klezmer. A l’occasion d’Odyssée klezmer, le violon et la clarinette, instruments emblématiques de ce répertoire, seront particulièrement mis à l’honneur. .
Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
